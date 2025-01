Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-1, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: terzo set perfetto dei veneti e gara riaperta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.301-2 La mette a terra Chevalier:stendein questoset. Ragazzi di Stoytchev bravi a fare l’andatura.14-24 Pipe di Ishikawa.13-24 Errore Keita a servizio!12-24 BILANCIERE DI KEITAAA! Colpo pazzesco del maliano!12-23 Errore in battuta Jensen.11-23 Attacco vincente Jensen in parallela da posto 2.Check in corso per infrazione: invasione a rete di Semeniuk per il 11-22.11-21 ACEE in diagonale di Jensen.11-20 Out il primo tempo di Loser che graffia solamente il pallone.11-19 Out la battuta di Cianciotta.11-18 Ben Tara passa in parallela.10-18 Troppo morbido il servizio di Giannelli.10-17 Out la parallela di Keita da posto 4.