Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 1-0, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: 13-15 lotta serrata punto su punto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.30TIME OUT13-16 Nessun tocco a muro sull’attacco di Semeniuk.13-15 Errore anche di Herrera in battuta.13-14 Si ferma sul nastro il servizio di Jensen.12-14 Keita! Parallela a segno.12-13 Mani out potente di Herrera.11-13 Out la soluzione di Herrera da posto 2.11-12 Errore dai 9 metri Ishikawa.11-11 Tap-in Giannelli su ricezione di D’Amico su missile di Ishikawa.10-11 Loser, primo tempo che Abaev vede solo all’ultimo momento.Lungo challenge: palla out ma tocco a muro di Herrera. Si rimane 9-11.9-11 Mozic a segno dopo il tocco del muro perugino. Check in corso per possibile palla out.9-10 Palla spinta a segno di Jensen con Herrera che sbraccia senza guardare la palla.