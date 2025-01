Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: si comincia! Via alla sfida contro gli elvetici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Combinazione: Steenaerts supera Ebner per l’1-2.3? – Pareggio dell’1-1: Bortoli non sbaglia sfruttando un halfspace vuoto per andare a rete.0-1con Rubin che colpisce subito dal centro.SI PARTE! I titolari dell’: Ebner (portiere), Prantner, De Angelis, Bulzamini, Savini, Sontacchi, Marco Mengon, Bronzo.15.28 Non sono inseriti in distinta-gara Dapiran, Romei e il portiere di riserva Colleluori. Al loro posto: De Angelis, Sontacchi e l’estremo difensore Pavani.15.27 Inno nazionaleno15.25 Sta per iniziare l’esecuzione degli inni nazionali.15.23 Inizia la procedura di ingresso in campo delle due squadre.15.20 Il dt Riccardo Trillini carica i suoi: una vittoria regalerebbe agli azzurri una zona di piazzamento assolutamente storica, quella fra la 9a e la 12esima posizione.