Leoncavallo gli occupanti rossi brindano | a vuoto anche il 131mo tentativo di sgombero

Il centro socialedi Milano è riuscito ancora una volta a resistere allograzie al presidio degli antagonisti, mentre i tentativi di sfratto salgono momentaneamente a 131. Il nuovoè stato rinviato alla data del 19 marzo,se per il giornale sarà molto difficile che questo avvenga: in primo luogo perché glihanno fatto sapere che per quel giorno verrà organizzato il mercato agricolo e secondariamente perché il nuovo blitz dovrebbe avvenire dopo 24 ore dall’anniversario della morte di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, i frequentatori del centro sociale uccisi durante gli anni di piombo.Con buone probabilità ci sarà quindi una grande affluenza di personein quella data e di questo passo si potrebbe arrivare al 131esimodi, a meno che – come scritto sul giornale diretto da Maurizio Belpietro – a meno che il sindaco progressista Giuseppe Sala non riesca a trovare una soluzione in 60 giorni,se già nel 2018 aveva previsto di regolarizzare il centro sociale senza arrivare mai ad una realizzazione del progetto preventivato.