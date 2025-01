Laprimapagina.it - L’EMIGRAZIONE ITALIANA IN AUSTRALIA – ANNOTAZIONI SULLA VISITA DEL SINDACO DELL’AQUILA ALLE NOSTRE COMUNITA’

di Goffredo Palmerini I primi italiani arrivarono innella metà dell’Ottocento. Ne dà puntuale riferimento il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo (SER-Fondazione Migrantes, 2014), un’opera “monumentale” ideata e diretta da Tiziana Grassi, realizzata con il contributo di 168 autori, tra i quali anche chi scrive. Si trattò soprattutto di missionari, politici in esilio, musicisti, artisti e liberi professionisti partiti dall’Italia centro-settentrionale ai quali, ben presto, si unirono altri italiani economicamente benestanti e portati all’imprenditoria. Bisogna poi aggiungere che la corsa all’oro del Victoria, iniziata nel 1850, e l’opportunità di coltivare le terre vergini del New South Wales e del Queensland, avevano attirato migliaia di italiani, data la ristrettezza di manodopera disponibile in quel nuovo e sterminato Paese, il sesto più esteso del mondo con i suoi 7.