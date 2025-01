Notizie.com - Le vicende Santanchè e Almasri scuotono il governo. Meloni: “Parlerò con la Ministra. La Cpi invece deve darci chiarimenti”

“Non c’è nessun braccio di ferro sul caso”. E poi: “? Daremoalla Corte penale internazionale (Cpi) ma ne chiederemo altrettanti”.Leil: “con la. La Cpi” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa premier Giorgiada Gedda, in Arabia Saudita, ha risposto alle domande dei cronisti in merito ai casi che hanno tenuto banco in questi giorni in Italia. Ovvero il rinvio a giudizio delladel Turismo Danielaed il rimpatrio del comandante libico Osama al Najem.La presidente del Consiglio Giorgiaè in Arabia per visitare la nave Amerigo Vespucci. Il veliero è partito da Genova il primo luglio 2023 per un giro del mondo di due anni in cui ha visitato cinque continenti e 30 paesi, toccando 35 porti prima del suo rientro in Mediterraneo.