Le ragioni del successo al botteghino dei film italiani

È realmente avvenuta la ripresa, se non resurrezione, del cinema italiano? Ilaldi Angelo Duro, de L’abbaglio e di Diamanti riaccende l’eterno dibattito sullo stato della nostra cinematografia, perennemente in crisi, e sempre risorgente dalle proprie ceneri. Ma quali i motivi, le cause, le spiegazioni? Proviamo a accennarne qualcuna.La crisi di Hollywood, la frenata del cinema asiatico e lo stallo di quello europeoLa crisi di Hollywood. Eccezion fatta per idedicati alle famiglie, quelli di animazione, la fabbrica dei sogni non produce più sogni. Le elezioni presidenziali e il giuramento di Trump sono stati il più grandeche l’America abbia saputo offrire al pianeta Terra. Al confronto, Hollywood impallidisce. Un esempio è Robert Zemeckis, il quale riunisce la coppia regina del grandedi Forrest Gump, Tom Hanks e Robin Wright, per unsperimentale e sofisticato, titolo Here, una sorta di Morte di un commesso viaggiatore nell’età digitale, realizzato in un’unica inquadratura, sulla quale si aprono finestre temporali che tuttavia bloccano il racconto sul tema della dismissione definitiva del sogno americano.