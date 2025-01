Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Si rivedono tutti i limiti difensivi di Doig

MOLDOVAN 6. Non impeccabile sul vantaggio spezzino, super sulla zuccata di Vignali che poteva chiudere la gara prima della mezzora. Incolpevole sul secondo gol, dal terzo lo salva il palo. TOLJAN 5,5. Duello a tutta fascia con Reca. Tiene la posizione quando si tratta di difendere, ma non rinuncia a cercare il fondo. Qualche pallone perso di troppo gli macchia la pagella (45’ s.t. Skjellerup s.v. Dentro nel recupero) MUHAREMOVIC 6. Non granchè l’uscita con cui da’ il la all’azione che rompe l’equilibrio: il match gli consegna lo spauracchio Francesco Pio Esposito, al cospetto dei quali limita i danni. Scintille con Di Serio a fine primo tempo, e qualche sbavatura non da lui ODENTHAL 6. Affanni iniziali su Di Serio come su Vignali, che lo salta secco quando va a prendersi il primo ‘strappo’ del match.