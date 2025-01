Eccellenzemeridionali.it - Le carceri segrete di Napoli: storie dimenticate di prigionieri illustri e misteri senza tempo

LedidiIn sintesi? Ledisono monumenti storici che raccontanodie vicende politiche.? Castel dell'Ovo e Castel Sant'Elmo sono stati importanti luoghi di detenzione per personaggi come Giovanni Pontano e Tommaso Campanella.? Il carcere di Poggioreale è noto per le sue condizioni drammatiche, attirando critiche e richieste di riforma a livello europeo.? Ledicome Raffaele Viviani e Totò ci offrono una narrazione storica che va oltre le sbarre, riflettendo sulle dinamiche sociali e politiche., una città avvolta da, leggende e una storia tanto affascinante quanto complessa. Tra i vicoli di questa metropoli partenopea, si celanoantiche che spesso sfuggono all'occhio curioso.