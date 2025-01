Ilgiorno.it - Le banche e i pericoli del duopolio

VilloisIl sistema bancario italiano è, quanto mai in passato, in una fase di straordinarie ma complesse trasformazioni, in un Paese come il nostro in cui oltre il 60% della popolazione vive in cittadine e soprattutto paesi, sono ben 8mila i comuni, le cui abitudini e attività sono fortemente circoscritte al territorio di residenza, pur essendo il turismo, soprattutto dal dopo covid, letteralmente esploso e sempre più rilevante per il nostro sistema socio-economico. L’ammodernamento delle consuetudini, tra le quali il rapporto tra cittadini, imprese e sistema bancario, è necessario, ma un consolidamento come quello in corso che potrebbe puntare ad un grandecostituito da Intesa e UniCredit, potrebbe essere eccessivo. Meglio sarebbe la nascita di almeno un terzo e un quarto polo, salvaguardando il ruolo di molte altre piccolee rafforzando quello delledi credito cooperativo, sempre più importanti per i territori al di fuori delle grandi e medie città.