Le balle libiche della sinistra smemorata

Sapevamo che per ladi oggi esistono i reati buoni e quelli cattivi, agli amici spetta l'immunità dell'Europarlamento, agli avversari la gogna. Sapevamo anche che esiste una violenza buona, quella contro la polizia, e una cattiva. E a Strasburgo ci hanno spiegato che le dittature sono diverse: il nazifascismo, che al mondo non esiste più, è ovviamente cattivo, ma il comunismo, che invece governa ancora in cinque Paesi, è buono, insieme alla sua storia, a Stalin, ai gulag. Il Pd si è astenuto in aula pur di non condannarlo. Ma la storiaLibia è quella più ridicola. All'attacco del governo Meloni ci va il partito che non solo ha costruito gli accordi con Tripoli che hanno portato ai lager per i migranti, che ha favorito l'immigrazione clandestina in Italia, che ha speso miliardi di euro e nonostante questo ci ha riempito il Paese di criminali e disperati, ma lo stesso che questi presunti generali non solo li lasciava scorrazzare liberi di tornare nel loro Paese ma li invitava perfino nei nostri palazzi di governo.