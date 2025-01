Ilfogliettone.it - L’appello di Putin a Trump, verso un nuovo capitolo nella geopolitica globale?

Il presidente russo Vladimirha lanciato un appello significativo per un incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald. Durante una visita all’Università Statale di Mosca,ha affermato che sarebbe “molto probabilmente meglio” per entrambi i leader incontrarsi per discutere delle questioni di interesse comune tra le due nazioni. Queste dichiarazioni non solo evidenziano la disponibilità della Russia a riprendere i contatti diplomatici, ma pongono anche interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali in un contesto geopolitico sempre più complesso.La disponibilità al dialogoha sottolineato che la Russia non ha mai rifiutato i contatti con l’amministrazione statunitense, lamentando che è stata la precedente amministrazione a interrompere tali comunicazioni.