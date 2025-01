Ilgiorno.it - La vasca di laminazione si farà: "Ma bisogna ridurre l’impatto"

Leggi su Ilgiorno.it

Le esondazioni del Molgora dagli anni Cinquanta a oggi in una scheda, le aree esondabili in blu sulla carta, il cambiamento climatico e l’aumento del rischio: "Siamo di fronte a un dato di fatto". E la maxididel Molgora, enorme invaso allungato nelle campagne fra Bussero (per la maggior parte), Gorgonzola e Pessano con Bornago, si. Il progetto è stato presentato ufficialmente l’altra sera a un’affollata assemblea allo Spazio Sfera, alla presenza della Regione Lombardia, dei tre sindaci interessati e di altri amministratori di zona, di associazioni e di molti cittadini. E a fine serata è emerso un impegno corale: nessun “no“ a un’opera potenzialmente salvifica, ma impegno comune a sedersi e a rivedere il progetto negli impatti; e a discutere seriamente di compensazioni.