La Thailandia avamposto Lgbtq+ la frenata dell’India e le mascotte della finanza sudcoreana | le news dall’Asia

Storica svolta indove il 23 gennaio 2025 è ufficialmente entrata in vigore la legge sui matrimoni ugualitari tra persone dello stesso sesso. La misura, approvata dal parlamento lo scorso giugno, ha modificato l’articolo 1448 del Codice civile sostituendo le parole «uomo e donna» e «marito e moglie» con termini neutri come «individui» e «partner matrimoniali». Chiaro l’obiettivo: garantire alle coppiepieni diritti legali, economici e medici. Ladiventa così dopo Taiwan e Nepal il terzo Paese dell’Asia ad aver legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso.Una delle prime coppie gay unite in matrimonio in(Getty Images)A Bangkok però la lotta continua. Gli attivisti di Foundation of Transgender Alliance for Human Rights chiedono ora al governo un altro passo in avanti: riconoscere legalmente il genere delle persone transgender.