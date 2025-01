Quotidiano.net - La telefonata di fuoco fra Trump e la premier danese. Tensioni sulla Groenlandia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 – Unache doveva essere “distensiva” e che invece si sarebbe trasformata in una vera e propria lite. E’ quella fra il presidente Usa, Donale laMette Frederiksen. Al centro del colloquio le mire statunitensi, territorio indipendente che fa parte però, storicamente, della Danimarca. Si è trasformata in una vera e propriadila conversazione telefonica avuta la settimana scorsa dalla, Mette Frederiksen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald, che le ha ribadito la sua intenzione di appropriarsi della. Lo hanno riferito funzionari europei al Financial Times. La conversazione, durata 45 minuti, è stata definita dalle fonti "infuocata" e addirittura "orrenda".si sarebbe posto in modo "aggressivo e polemico", scrive il quotidiano della City, nonostante l'offerta di Frederiksen di una maggiore cooperazione sulle basi militari e sullo sfruttamento delle risorse minerarie della grande isola artica controllata da Copenaghen.