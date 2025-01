Ilgiorno.it - La solidarietà con stile... libero. Maratona di 150 nuotatori per aiutare i bambini piuma

Unadi nuoto a squadre peri bimbi prematuri e garantire loro terapie di recupero in acqua. Domani a Limbiate, nelle vasche della piscina di via Tolstoj, si svolgerà un evento sportivo speciale che vedrà coinvolte decine dida tutta la Brianza e non solo, con una grande finalità benefica. L’evento è organizzato da Aqva Sport e Sport Training 2, Sezione Master. Si tratta di una competizione a squadre impegnate in staffette di atleti che si alterneranno in vasca per la durata di 6 ore. Una formula che prevede la partecipazione di atleti di varie età, senza limitazioni. Verrà conteggiata solo la distanza coperta nel termine delle 6 ore. Lasarà dedicata aie alle famiglie della Terapia intensiva neonatale dell’Irccs San Gerardo di Monza: il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Intensivamente Insieme.