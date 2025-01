Sport.quotidiano.net - La sfida Pergolese, passa il treno dei desideri

Le squadre del campionato di Promozione scendono in campo in questo weekend per la quarta giornata del girone di ritorno. Quattro gli ancipiti odierni e quattro i match di domenica pomeriggio. Si gioca su tutti i campi alle ore 15. Il programma di oggi: Moie Vallesina-S.Orso 1980. I fanesi vengono da un periodo negativo in fatto di risultati e la classifica non è più di quelle tranquille. Di fronte troverà un avversario che ha 7 punti in più e che è reduce dal bel successo di sette giorni fa sul campo del Sassoferrato. Marina Calcio-Sassoferrato. I padroni di casa strizzano l’occhio verso posizioni di prestigio, gli ospiti dal canto loro coltivano ilo di rifarsi e riprendere la marcia verso la salvezza. Lunano-Barbara Monserra. Il Lunano vuol confermare i progressi registrati nelle ultime partite.