La scuola, le moto, lo sport: chi era Lorenzo Grignani il 16enne morto in moto

Airuno (Lecco), 25 gennaio 2024 – Stava tornando a casa da papà Giovanni. A casa, ad Airuno, da papà Giovanni perònon c'è mai arrivato. L'incidente e i soccorsi Dopo gli allenamenti alla Canottieri di Pescate, a Olginate, a metà strada, ha avuto un incidente: con la sua Beta RR 50 di cilindrata da motard si è schiantato contro un suv Nissan Qasqai guidato da un artigiano di 58 anni.è stato catapultato a terra, sull'asfalto della ex Statale 36, senza più rialzarsi. I soccorritori lo hanno rianimato per 40 minuti, poi la corsa a sirene spiegate e lampeggianti accesi in ospedale a Lecco, il trasferimento immediato in sala operatori per operarlo d'urgenza e il ricovero in prognosi riservata in Rianimazione, dove però. Chi eraaveva 16 anni Era uno studente di terza superiore all'Antonio Badoni di Lecco, dove frequentava il corso di Meccanica.