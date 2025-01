Sport.quotidiano.net - La Massese prova a reagire dopo la Coppa. Ma arriva una trasferta molto complicata

Dimenticare la cocente delusione dellaItalia e rituffarsi nel campionato. E’ questo l’imperativo dellaa cui è rimasta una strada sulla quale concentrarsi per puntare al salto di categoria, quella dei playoff. La ripresa, però, è tutt’altro che facile per una serie di motivazioni. Innanzitutto ci sono da smaltire le scorie di una finale che ha portato via tante energie sia a livello fisico, essendosi protratta sino ai supplementari, che mentale. Il tecnico Pisciotta nelle ore che restano dovrà valutare bene le condizioni di molti giocatori a cominciare da Andrei, che ha giocato la gara nonostante un virus influenzale che sembra ancora debilitarlo, proseguendo con Quilici, Favret e Romiti che lamentano qualche piccolo acciacco. Ci sono poi elementi come Brizzi, che a 38 anni si è fatto tutti i 120 minuti, o Mariani, che a 36 anni è uscito solo nel secondo tempo supplementare, di cui bisognerà capire il grado di recupero.