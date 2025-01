”La fine non arriva mai”, in teatro nel giorno della Shoah

Leggi su Dayitalianews.com

Dal 20 gennaio del 1942, quando fu pianificato da Hitler e dai suoi gerarchi lo sterminio degli ebrei, al processo a Carola Rackete, comandante di una nave ONG che aveva salvato dei migranti naufraghi. Due eventi storici lontani nel tempo eppure uniti da un filo rosso, per molti invisibile. Li ha legati tra loro Marilina Giaquinta (nella foto sotto), poetessa, scrittrice, già funzionariaPolizia di Stato, in un libro “Lanonmai”, da settembre nelle librerie, adattato a testo per ildal regista Alfredo Lo Piero.Lo spettacolo è stato presentato in conferenza stampa, moderata da Daniele Lo Porto, nella sala di via Caronda, dall’autrice e dal regista, affiancati dagli attori Domenico Maugeri e dalla giovane Cleofe Allegra, che hanno raccontato l’impatto emotivo e la difficoltà di interpretare personaggi così importanti in storie difficili, dolorose, estremamente attuali.