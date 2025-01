Davidemaggio.it - La finale Sinner vs Zverev in diretta sul Nove

Ladi Jannikagli Australian Open 2025 sarà visibile in TV a tutti. Warner Bros. Discovery ha deciso di garantire in chiaro sull'atteso epilogo del primo Slam dell'anno, che contrappone l'azzurro, numero 1 al mondo, al tedesco Alexander, numero 2 del ranking.Il match è in programma domani – domenica 26 gennaio – al Melbourne Park a partire dalle 9:30 (ora italiana), con la telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. Latelevisiva scatterà alle 9 con il prepartita affidato a tutti i più noti volti del tennis di Eurosport (Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander, campioni Slam). La, oltre che sul, sarà in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, che hanno garantito l'intero torneo.