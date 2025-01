Thesocialpost.it - La Cei contro le catene ai migranti: “Stiamo perdendo in umanità”

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha espresso una dura critica sull’immagine deiin, diffusa dalla Casa Bianca, che ha fatto il giro del mondo. Durante un dialogo con il giornalista Ferruccio De Bortoli nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, nel contesto del Giubileo della Comunicazione, Zuppi ha dichiarato: “Un’immagine così, come cristiani, ci deve irritare istintivamente”.Il prelato ha sottolineato come questa scena rappresenti un problema di dignità, rispetto e attenzione verso l’altro, valori fondamentali che sembrano essere messi da parte in nome di logiche che annientano l’. “in”, ha concluso, evidenziando la necessità di un ripensamento profondo nei modi in cui vengono trattate le persone più vulnerabili.