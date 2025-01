Juventusnews24.com - Kolo Muani subito titolare in Napoli Juve: Thiago Motta spiega la scelta e svela questo sul possibile ruolo del francese

di RedazionentusNews24in: tutte le dichiarazioni disull’attaccanteMisterha parlato nel pre-partita diper analizzare ladidal primo minuto nell’attacco bianconero.PAROLE – «Randal è un giocatore che stavamo cercando, può dare movimento, profondità, non lasciare riferimenti. In fase difensiva avrà un compito importante, per non far giocare certi giocatori che quando palleggiano possono dare problemi».LE PAROLE DIPRIMA DILeggi suntusnews24.com