James Gunn annuncia il nuovo villain dell’Universo DC | Sinestro

Mentre l’attenzione del pubblico è concentrata sugli eroi che daranno vita alDCU,e Peter Safran stanno lavorando per introdurre anchememorabili. Dopo Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult nel prossimo Superman: Legacy, saràa fare il suo debutto nella serie HBO Lanterns.Ulrich Thomsen saràCome riportato da Deadline, Ulrich Thomsen è stato scelto per interpretare, uno dei nemici più iconici di Hal Jordan. L’attore, noto per i suoi ruoli in The Blacklist, Counterpart e The Young Pope, porterà sullo schermo il leggendariodei fumetti DC, armato del suo anello del potere giallo.La serie Lanterns, attesa per il 2026, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi del DCU., che sarà il principale antagonista della storia, promette di dare filo da torcere ai protagonisti Hal Jordan e John Stewart.