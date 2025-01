Cinemaserietv.it - Io sono la fine del mondo, una scena tagliata del film di Angelo Duro: la badante e i “disturbi psichici” (VIDEO)

ha pubblicato sul suo canale YT ufficiale unada Ioladel, il suod’esordio, in cui il personaggio da lui interpretato nel, convince laassunta dai genitori ad andarsene, raccontandole una serie di bugie su madre e padre: nel suo racconto,dipinge i genitori come estremamente problematici, al solo scopo di poter stare ancora loro accanto, e portare così a termine la pianificata vendetta, compensazione dopo un’infanzia fatta di continui soprusi.Ecco il testo integrale dellaRita: M’ha detto la cassiera del supermercato che lei ha lavorato per sua madre.: Sì, tanto brava la signora. Peccato che è morta.Rita:, questa è Alina, la. Da domani comincia a stare con noi.: Buongiorno.Franco: Te ne puoi tornare a Roma tranquillo: Dicevate che lanon la volevate.