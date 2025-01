Serieanews.com - Inter, si sblocca il mercato ed è assalto ad un gioiello: Brahim Diaz “aiuta” Marotta

Leggi su Serieanews.com

, pronto l’ad un: il piano die “l’aiuto” di, siiled èad un– SerieanewsL’è attualmente seconda in classifica, a soli tre punti dal Napoli capolista, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina che potrebbe regalare ai nerazzurri il primato. Con 47 punti, la squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando una solidità che fa ben sperare per la seconda parte di stagione, ma il tecnico non si accontenta.Inzaghi ha chiesto rinforzi alla dirigenza, consapevole che, per affrontare le sfide future, è necessario unin entrata che possa rendere la rosa ancora più competitiva. Il grande obiettivo è quello di mantenere la spinta verso la vetta e, perché no, arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.