Inter e Monza accordo per Palacios | si attende il sì del difensore

L’asse train fasi di calciomercato è sempre stato molto caldo e non fa eccezione questa sessione in cui le due società lombarde stanno discutendo di diverse cose insieme.Proprio ieri, giorno dell’assemblea della Lega Serie A, l’Amministratore Delegato e Vicepresidente del, Adriano Galliani, è statovistato fuori dalla sede della Lega e non ha lasciato trasparire niente degli obiettivi di mercato dei brianzoli: “Sono solo discorsi. Delle cose che si dicono nel calciomercato invernale ne va sempre in porto solo l’1% o il 2%. Il mercato è dinamico e cambia ogni giorno. Vedremo che succede”.vicino a chiudere perI fatti però raccontano cose diverse da quanto detto da Galliani. Infatti, stando alle notizie di Sky Sport, ilsarebbe vicino alla chiusura di un affare con l’per quanto riguarda l’arrivo di Tomas, classe 2005 arrivato quest’estate dal Velez che, all’, in questa prima parte di stagione, ha trovato pochissimo spazio.