Ilfattoquotidiano.it - Influencer multato dopo aver pagato il pedaggio con lo smartphone, Macron gli risponde su TikTok: il video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

S4iintt, unfrancese che conta quasi 300 mila follower su, ha postato unper lamentarsiricevuto una multa da 90 euro percon il cellulare ilal casello autostradale. Questo succede perché le regole del codice della strada francese vietano di tenere in mano il telefono cellulare con il motore acceso, una regola che evidentemente non tiene conto dello specifico caso in questione: ovvero la possibilità di usare loper effettuare pagamenti: “In questo momento ho 90 euro di multa e tre punti sulla patente perché hocon il mio telefono, con ApplePay, al casello”. Emmanuelha quindi replicato al giovane con unsu. “Hai ragione, credo che nel 2025 si debba poter pagare ilcon il proprio telefono.