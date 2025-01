Quotidiano.net - Indagine su cittadine georgiane: 52 perquisizioni e 19 arresti in tutta Italia

Leggi su Quotidiano.net

Cinquantaduedelegate dall'Autorità Giudiziaria innei confronti di, 19 arrestate e 17 denunciate in stato di libertà. E' il risultato di un'della Squadra Mobile della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti trovate con documenti falsi. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stata avviata nei mesi scorsi a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate, dove era stato segnalato un notevole accesso agli uffici di donne, apparentemente di nazionalità georgiana, che si presentavano però comecomunitarie, esibendo documenti di identità validi per l'espatrio di paesi dell'Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania.