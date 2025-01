Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Hydra sull’alleanza delle tre mafie in Lombardia, la Cassazione dà ragione ai pm: “Parrino va arrestato”. Ma lui non si trova

Non si, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano lo hanno cercato per ore. Nel suo appartamento di Abbiategrasso, nel bar di famiglia, nel vicino capannone, ma di Paolo Errante, detto lo zio, nessuna traccia. Da ieri mattina il suo arresto per associazione mafiosa è diventato esecutivo e questo dopo che laha rigettato il ricorso dei suoi legali nei confronti della sentenza del Riesame che a sua volata aveva accolto l’appello della Procura, dopo che nell’ottobre 2023 il gip Tommaso Perna aveva rigettato la richiesta d’arresto del pm Alessandra Cerreti.Secondo la Procura che ha incassato il giudice positivo dellaè rappresentante apicale del nuovo sistema mafioso lombardo composto da esponenti di Cosa nostra, ‘ndrangheta e Camorra romana.