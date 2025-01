Iodonna.it - In montagna non c’è alcun motivo per abbandonare lo stile. Anzi. Ecco cinque outfit perfetti ad alta quota, tra baite e chalet

Cosa mettere in valigia per essere sicure di avere con sé tutto l’occorrente per vestirsi al meglio in baita e dintorni, risultando sempre eleganti e possibilmente restando al caldo, senza rinunciare allodi tendenzaper la.Maxi piumino + jeans bianchiImpossibile sbagliare quest’inverno se si ha con sé un piumino caldo, comodo e glamour. Il modello su cui puntare nell’inverno 2025:Old Money d’antan. Leggi anche › Eleganza après-ski. 5da copiare in baita e dintorni Cappotto teddy + stivaletti hikingUn modello perfetto per i momenti di relax in passeggiata o nei pressi dello, che si sposa alla perfezione con gli stivaletti hiking e gli scarponi da neve.