Gamberorosso.it - Il ristorante lungo la costa albanese assolutamente provare

Leggi su Gamberorosso.it

Un portone in legno massiccio, nel cuore di Golem, località balnearelaadriatica, dà il benvenuto all’Epidamn White Sensation. È l’hotel ideale per un weekend, o qualche giorno in più, di relax al mare - è strategicamente situato a pochi km dalla città e dal porto di Durazzo e a circa 50 minuti di auto dalla capitale Tirana (a 40, invece, dall’Aeroporto Madre Teresa) - e per una full immersion nella migliore cucina contemporanea mediterranea.Un’oasi di architettura e gastronomiaSuperata l’imponente porta, dunque, si viene catapultati in una dimensione surreale: l’edificio, in stile industriale new-age con tubi a vista, decori in legno, palme e pareti curve con elementi di design dai toni écru, verde chiaro e arancione, è un gioiello architettonico. Un’oasi di benessere e tranquillità con installazioni artistiche e arredi pensati nel minimo dettaglio, dove regna la luce naturale del Mediterraneo e da cui si ammirano splendide viste sul mare.