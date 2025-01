Lanazione.it - Il prete che viveva per gli umili. Ha aiutato il Varignano a crescere. Poi creò una missione in Bolivia

Viareggio, 25 gennaio 2025 – Ci sono persone che paiono eterne, sappiamo che sono mortali come le altre ma per il loro carisma, per la rete di contatti e affetti che sono riuscite a creare, per quanto appaiono essenziali a molti altri, abbiamo l’impressione che non se ne andranno mai dalla vita terrena. Forse per i Greci erano i semidèi o gli eroi, per la cultura cristiana, i martiri e i santi. Padre Tarcisio Ciabatti era una di quelle persone che ha chiuso gli occhi ingiovedì sera, a quasi 90 anni, lasciando una lunghissima scia di affetti. Padre Tarcisio era un francescano e nel 1962 era al convento di Sant’Antonio di Viareggio dove cominciò a occuparsi de, quartiere periferico in sviluppo di edilizia popolare, con scarsità di servizi e forti necessità. Ben presto divenne punto di riferimento non solo religioso, ma soprattutto etico e culturale per tanti giovani di tutta la città.