Lanazione.it - Il premio Oscar Green: "Intelligenza naturale"

Leggi su Lanazione.it

Come oramai da tradizione, con l’arrivo del nuovo anno si sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 del "" promosso da Coldiretti Giovani Impresa e che vuole andare a premiare le migliori idee innovative nel settore agricolo e agroalimentare, valorizzando la capacità dei giovani imprenditori di coniugare tradizione e innovazione. Il tema scelta quest’anno è quello dell’"" perché l’obiettivo è andare a scoprire progetti che esaltano la sostenibilità, il digitale, le sinergie sociali e il "Made in Italy", attraverso cinque categorie dedicate. "Invitiamo tutti i giovani imprenditori agricoli a presentare la propria candidatura – dice Serena Attucci, delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Pistoia – negli anni molte aziende agricole del nostro territorio hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, dimostrando come la passione e l’innovazione possano fare la differenza.