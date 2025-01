Lanazione.it - Il Ponte alla prova Querceta: "Non possiamo fare passi falsi"

BUGGIANESESul sintetico de "La Palagina" ilBuggianese si prepara, per affrontare il prossimo match di campionato. La trasferta in casa della Real Fortepotrebbe rappresentare un importante crocevia per la stagione della squadra biancorossa. È un vero e proprio scontro diretto, legatolotta per non retrocedere in Promozione, e la possibilità di portare a casa un buon risultato, potrebbe mettere le ali ai piedi dei ragazzi guidati da mister Vettori, che sono reduci dal 6-1 impostoCuoiopelli. Grazie a questa vittoria, i pontigiani sono quintultimi in classifica, e guardano con ottimismo al proseguo della stagione. "Era una gara molto importante, quella che abbiamo vinto domenica scorsa contro la Cuoiopelli- ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi - Il successo ci ha permesso di distaccarli, e di arrivare in una buona posizione di classifica.