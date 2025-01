Quotidiano.net - Il nuovo risiko: le banche si rafforzano. Ma l’obiettivo è Generali

Bologna, 25 gennaio 2025 – L’accelerazione delbancario non deve stupire. È la logica conseguenza di un mix di elementi che nel tempo hanno creato il clima giusto per farlo partire, e anzi, hanno fatto da propulsore. Tre elementi chiave. Il primo è rappresentato dalla stagione delle ricapitalizzazioni, che hanno richiesto ai soci delleuno sforzo notevole, ma che hanno rafforzato la solidità degli istituti di credito, rendendoli sicure e in buona salute come mai prima. Il secondo elemento è rappresentato dalla crescita sbalorditiva degli utili, la stagione dei maxi profitti, o extraprofitti come la vulgata preferisce, che ha beneficiato dei tassi alti. Il terzo elemento è la situazione attuale. Il calo dei tassi e le incertezze geopolitiche internazionali richiedono risposte nuove per garantire la crescita.