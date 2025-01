Il Napoli vola Alvino e Varriale frecciate alla Juventus | Il bene vince sempre A temperature polari dalla capolista…

Leggi su .com

Nell’anticipo della 22.a giornata del campionato di Serie A, ilha sconfitto in rimonta lacon il risultato di 2-1, con reti nel primo tempo di Kolò Muani al 43?, mentre nella ripresa Anguissa al 57? e Lukaku su rigore al 69?. I giornalisti napoletani Carloed Enrico, hanno lanciato una .L'articolo Il: “Il. Acapolista.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Lite trae Zampini: ” Massimino non digerisce che Orsato ammise un errore grave. Strano per un capotifoso che con i suoi sodali.”: “Avvisate gli esperti di calcio che lanon ha vinto e non ha mai tirato in porta.