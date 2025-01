Feedpress.me - Il Napoli spazza via anche le big: battuta in rimonta la Juve. Non basta il primo acuto di Kolo Muani

Vittoria pesante per ildi Antonio Conte, che batte per 2-1 lantus e interrompe una striscia di imbattibilità che per la squadra di Thiago Motta durava addirittura da inizio stagione. Prima sconfitta in campionato, dunque, per i bianconeri, in virtù dei gol di Anguissa e Lukaku, a ribaltare l’iniziale vantaggio firmato. La primissima chance dell’incontro è dellantus,.