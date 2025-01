Agi.it - Il Napoli rimonta la Juventus. È la prima sconfitta per Motta

AGI -stagionale dellache perde 2-1 adopo aver condotto il primo tempo in vantaggio con una rete di Kolo Muani. Ma i padroni di casa, nella ripresa, si svegliano econ Anguissa e poi con Lukaku su calcio di rigore ribaltano l'incontro e portano a casa tre punti d'oro per mantenere il primo posto in classifica e tenere l'Inter a 6 punti di distanza (ma con due gare in meno). La primissima chance dell'incontro è della, con la transizione guidata nella trequarti azzurra da Thuram che pesca poi Yildiz, lucido nel evitare l'intervento in scivolata di Spinazzola ma ipnotizzato dal riflesso di Meret al momento del tiro. Lampo bianconero che accende subito la gara e il, che dopo il brivido subito alza il suo ritmo spinto da un 'Maradona' vicino al tutto esaurito.