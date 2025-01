Lanazione.it - Il grande cuore dei Sopravvissuti del San Lorenzo: 2.500 euro per Medici Senza Frontiere

Firenze, 25 gennaio 2025 – Il presepe allestito dai “del San” davanti alla Basilica di Sannon è stato solo un simbolo di Natale, ma un gesto concreto di solidarietà. Raccolta fondi a favore diQuest’anno il gruppo ha raccolto 2.512grazie alle donazioni di cittadini e turisti, fondi che sono stati interamente devoluti a, per sostenere l’impegno umanitario in alcune delle aree più difficili del mondo. Il tema scelto per il presepe è stato un chiaro messaggio di pace: il rifiuto di tutte le guerre in corso nel mondo. Una scelta che ha toccato ildi molti passanti, spingendoli a partecipare con una piccola donazione e a lasciare il proprio contributo sotto le luci e la magia natalizia. Collaborazioni e ringraziamenti Un ringraziamento, sottolinea l'associazione, va al fumettista Niccolò Storai, che ha collaborato all’iniziativa mettendo a disposizione la sua creatività e al priore Don Marco Viola, insieme all’Opera Medicea Laurenziana, che hanno offerto il loro sostegno al progetto.