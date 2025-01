Lanazione.it - Il Comune dona i kit nascita alle famiglie

Il tasso di natalità è sempre in drastico calo, come conferma il dato nazionale. Nei singoli Comuni della Piana lucchese il saldo trai nati e i morti è sempre negativo. Tanto è vero che laddove si registra comunque una crescita della popolazione (ad esempio a Capannori), ciò è determinato dall’arrivo di migranti e nuovi residenti. E allora chi prova a mettere al Mondo figli nonostante le difficoltà, deve essere aiutato. Ildi Altopascio ha pensato quindi di fare un omaggio ai neo genitori, diventati tali nel corso del 2024 e residenti nella cittadina del Tau. "Per celebrare l’arrivo dei piccoli altopascesi – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio (foto) – abbiamo preparato un kit, con gli oggetti classici necessari ai neonati, un piccolo regalo, segno di benvenuto per voi e per il vostro bambino o bambina, che oggi, sabato 25 gennaio, consegneremo ai nuovi nati nell’anno 2024.