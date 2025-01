Ilgiorno.it - Il Cirque du Soleil sbarca a Sesto: magia teatrale sull’area ex Falck

San Giovanni (Milano) – La città si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il debutto delduin un contesto unico e simbolico: le aree. Le ex acciaierie, attualmente in trasformazione, si prestano a ospitare eventi di grande richiamo, come quello che vedrà protagonista la compagnia di intrattenimento più celebre al mondo che porterà ladel suo spettacolo più iconico “Alegría – In a new light“. Grazie alla visione strategica di Alveare Produzioni e Vivo Concerti, in collaborazione con MilanoSicaf e il Comune, lo chapiteau delduprenderà vita in viale Italia 576 su una piattaforma flessibile per iniziative temporanee. Lo spettacolo, che inaugura una nuova era per l’intrattenimento nell’area metropolitana milanese, rappresenta non solo un’esperienza indimenticabile per il pubblico, ma anche una celebrazione del talento internazionale e della capacità deldudi ispirare e connettere le persone attraverso ladelle sue performance.