Sport.quotidiano.net - Il campo sintetico non è nel piano triennale. Ma il Comune rassicura: "Tranquilli, si farà"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Niente ampliamento del centro sportivo della Reggiana e soprattutto niente. Anzi, no: si. È diventato un giallo ieri l’intervento sulle strutture di via Agosti che ilha cancellato dal bilancio di previsione. Poi in serata il vicesindaco Lanfranco De Franco - intervistato da Reggionline - hato i tifosi che "ilsi". Di sicuro c’è stata poca chiarezza da parte dell’amministrazione comunale. Tutto è nato dal mancato inserimento delneldelle opere pubbliche. Circostanza emersa dal bilancio di previsione delche ha approvato investimenti complessivi per 152 milioni di euro nel nostro territorio (88 saranno già spesi nel 2025), ma che ha invece annullato quello che stava particolarmente a cuore alla Reggiana e al presidente Carmelo Salerno che in questi anni era riuscito a sbloccare un’impasse che durava da decenni, ponendo le basi per un centro sportivo all’avanguardia.