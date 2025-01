Il bottino della banda dedita ai furti era seppellito nei campi | ritrovato e restituito

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Reva per 100mila euro sotterrata nelle campagne di Follonica ritrovata dai carabinieri e restituita ai legittimi proprietari. All’esito di un’importante operazione tesa al contrasto deiin abitazione, i carabinieri del Nucleo operativoCompagnia di Firenze, coordinati dalla locale procura hanno recuperato ealle vittime circa 200 oggetti in oro e argento che erano stati rubati nel corso di sette episodi dimessi a segno nei comuni di Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi e Prato.Le indagini, che avevano avuto inizio ad ottobre 2024 a seguito di una denuncia di furto in abitazione sporta da una cittadina residente a Fiesole, erano culminate nell’esecuzione – alla fine di novembre scorso – di quattro fermi di indiziato di delitto di iniziativapolizia giudiziaria nei confronti di altrettanti uomini, di età compresa fra i 35 e 53 anni, che, ad oggi, sono accusati di aver formato un’associazione a delinquere specializzata inin abitazione.