Lanazione.it - I tifosi del Bologna vanno a San Miniato a trovare Ulivieri: ‘Mi hanno fatto piangere’

Leggi su Lanazione.it

San(Pisa), 25 gennaio 2025 – Oltre un centinaio didel, presenti questa sera allo stadio Castellani di Empoli per la gara di campionato fra gli azzurri e la squadra felsinea, sono andati a trovar oggi l'ex allenatore rossoblù Renzonella sua casa di Sanha allenato ildal 1994 al 1998 e dal 2005 al 2007 e fu protagonista di una doppia promozione vincendo il campionato di Serie C nel 1994-95 e la Serie B nel 1995-96. "Così mipiangere - ha commentato l'episodio sulla sua pagina Facebook- Gli ultras delsono venuti a trovarmi a casa mia a San. Erano in 150 eattraversato il borgo camminando e facendo cori. Non potevo che piangere: a distanza di tanto tempo. Grazie. Li abbraccio uno per uno".