I predestinati. Esposito-Dominguez, duello a distanza tra due giovani che vogliono crescere

Da un lato il figlio e fratello d’arte con il gol nel sangue, dall’altro il piccolo funambolo sudamericano che ha fatto sfregare le mani persino a Maradona e al Kun Aguero. Empoli-Bologna non è solo la sfida per i rossoblù di Vincenzo Italiano sulla strada che può (ri)portare in Europa, ma anche un potenziale e stimolante faccia a faccia tra due dei Millennials rivelazione di questo campionato: Sebastianocontro Benjamin, l’attaccante contro l’esterno offensivo, giocatori che occupano posizioni diverse sul fronte offensivo, ma capaci di interpretare con determinazione e sfrontatezza le sfide della Serie A, abili a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Che il numero 99 dei toscani avesse i crismi del talento era chiaro già ai tempi dell’Inter che ne detiene il cartellino: il debutto in prima squadra a 16 anni con Luciano Spalletti, poi quello in Champions League con Antonio Conte che ne fa il più giovane esordiente nerazzurro nell’era moderna della Coppa dei Campioni.