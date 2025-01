Donnaup.it - I migliori dolcetti di Natale: senza forno, farina o uova. Facilissimi e veloci!

Leggi su Donnaup.it

Questi sono idiche possiate realizzareneppure accendere il.Niente, lievito,, burro, eppure sono di una golosità unica!Freschi e golosi, sono un vero piacere per il palato: accompagnano divinamente il tè delle cinque con le amiche di sempre, oppure concludono in bellezza una cena in famiglia, regalando tanta gioia a grandi e piccini.Allegri e divertenti, potete realizzarli con la forma che preferite, munitevi di un tagliabiscotti a stantuffo per ottenere deia tre strati alternati. Realizzerete così tanti piccoli capolavori, una parte candida come la neve, per via delladi cocco, un’altra brunita e color caramello per via del dulche de leche, una specialità argentina facilmente reperibile nei nostri supermercati.Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!di: idi semprePer questa ricetta procuratevi:arachidi tostate, 150 gbiscotti secchi a piacere, 100g1 cucchiaino di estratto di vaniglia4 cucchiai di crema al caramello (dulce de leche)cocco grattugiato, 150 g3-4 cucchiai di latte condensato60 g di cioccolato al latte per decorareMettete le arachidi nel mixer da cucina, aggiungete i biscotti spezzettandoli con le mani, ne servono circa 16.