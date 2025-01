Top-games.it - I 5 migliori giochi per Nokia N-Gage

Probabilmente molti di voi sono troppo giovani per ricordare una console molto particolare uscita nei primi anni del 2000, ovvero ildirete voi? Ma non faceva telefoni? Si esatto, ma nel 2003 ebbe la “fantastica” idea di fondere telefono e console di gioco portatile. Oggi è normale giocare con il nostro smartphone ma all’epoca non andò tutto per il verso giusto. Oggi vi diamo la top che non avreste mai osato chiedere ma che noi vi concediamo, ovvero quella dei 5perN-.Rayman 3, un gran titolo tra iperN-Seguito di Rayman 2: The Great Escape, uscì originariamente su PlayStation2, GameCube, Xbox e Pc, ma incredibilmente fu convertito in 2D e distribuito anche per Game Boy Advance e appunto per N-.Per quanto possa sembrare strano la versione permanteneva le stesse caratteristiche della controparte casalinga con gli stessi comandi e la stessa storia con l’unica differenza che si trattava di un platform 2D a scorrimento.