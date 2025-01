Ilnapolista.it - Huijsen: «Rifiutai il Real perché l’Italia è la miglior palestra per i difensori. Sarò sempre grato a Mourinho»

L’ex Juventus e Roma Deansta mostrando il suo gran potenziale al Bournemouth in questa stagione. Già 2 gol in Premier League per il difensore olandese, naturalizzato spagnolo. La sua intervista al Guardian.: «ilMadridè laper i»«Penso di essere abbastanza calmo quando gioco, prendo le mie decisioni e non mi faccio prendere dal panico.Ha debuttato con la Juventus a 18 anni, rifiutando due anni prima di approdare alMadrid:«è rinomata per essere una grandeper i. E durante il mio periodo lì, l’ho potuto constatare. Ho imparato molto, come posizionarsi, come segnare in area, dove stare per gli intercetti, un po’ di tutto. Sono davvero felice di aver preso la decisione di andare in Italia.