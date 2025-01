Game-experience.it - GTA 6, il mese di uscita del Trailer 2 è stato rivelato da una band musicale?

Il2 di GTA 6 potrebbe arrivare a febbraio 2025, almeno stando a quantoda Raven and the Dark Shadows, una rockdi Miami Beach.In un post su Reddit, laha dichiarato che il loro prossimo singolo, “Dracula New World Remix”, sarà presente nel video promozionale del nuovo titolo Rockstar Games. Questa informazione, benché non ufficiale, è bastata per scatenare teorie e aspettative tra i fan, impazienti di ricevere novità su uno dei giochi più attesi di sempre.Precisiamo comunque che la, nota per collaborazioni con membri di Pearl Jam, Guns N’ Roses e altre icone del rock, ha menzionato ilin un contesto apparentemente casuale, mentre discuteva del loro tour estivo 2025. Tuttavia, l’assenza di conferme ufficiali da parte di Rockstar lascia aperti dubbi sull’attendibilità della dichiarazione.